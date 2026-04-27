Groei vertraagt bij Edeka

De Duitse supermarktkgroep Edeka zag de omzet vorig jaar minder sterk stijgen dan een jaar eerder. Zelfstandige ondernemers stuwen de dynamiek bij de retailer, die vertraging ziet bij discount-dochter Netto en bij inkoopalliantie Everest.

247 nieuwe vestigingen

Edeka realiseerde in 2025 een omzetstijging van 2,7% naar 77,3 miljard euro. In 2024 wist de retailgroep nog met 6,5% te groeien. De ongeveer 3200 zelfstandige winkeliers zagen hun gezamenlijke omzet met 4,6% stijgen naar 42,7 miljard euro. Netto Marken-Discount groeide met 1,6% tot 17,9 miljard euro. Ook dat groeipercentage ligt beneden dat van 2024.