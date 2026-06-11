Zondagsopening op de lange baan bij Lidl

Het sociaal overleg over de zondagsopening bij Lidl België is uitgesteld tot oktober. Dat betekent dat de winkels van de keten wellicht pas in 2027 op zondag zullen kunnen openen, volgens de vakbonden.

Discounters onder druk

Afgelopen woensdag vond bij Lidl nieuw overleg plaats tussen vakbonden en directie, maar op die vergadering werd niet over de zondagsopeningen gepraat, melden de vakbonden aan persagentschap Belga. “Nieuw overleg is maar gepland op 6 oktober”, zegt Kevin Kiggen van de christelijke vakbond. Een eventuele invoering van zondagsopeningen lijkt volgens hem dan ook pas voor 2027.

Eind vorig jaar bereikten Okay (de buurtwinkelketen van Colruyt Group) en Carrefour al wel een akkoord met de bonden: zij openen hun geïntegreerde winkels sinds januari op zondagochtend. Franchisewinkels zijn in België al langer elke zondag open. Dat verhoogt de druk op de discounters.

Lidl zou in eerste instantie ongeveer de helft van zijn winkels op zondag willen openen, pas op termijn allemaal. Ook Aldi heeft laten weten dat het wil onderhandelen over de zondagsopening, maar formeel overleg is er nog niet van start gegaan. Colruyt acht zondagsopeningen niet rendabel voor zijn grotere Laagste Prijzen-winkels.