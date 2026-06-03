Aldi concretiseert plannen voor zondagsopening in België

Aldi wil zijn Belgische winkels ook op zondagochtend openen: de retailer heeft zijn plannen daarover toegelicht aan de vakbonden. Het formele overleg over de voorwaarden moet nog van start gaan.

Op vrijwillige basis

Dat Aldi overweegt om zijn winkels voortaan op zondag te openen, raakte al bekend in april: toen veroorzaakte dat bericht grote onrust en zelfs een stakingsgolf in de Belgische winkels. De vakbonden waren misnoegd over de manier waarop het nieuws naar buiten kwam. Deze week heeft de discounter de plannen verder toegelicht aan de vakbonden, weet De Tijd. Aldi wil alle winkels op zondag openhouden van 8.30 tot 13 uur. Medewerkers kunnen daar op vrijwillige basis voor kiezen en krijgen een financiële toeslag of extra verlofuren. Op wettelijke feestdagen zullen de winkels niet open zijn.

Vanaf wanneer de zondagsopeningen van start kunnen gaan, is nog niet bekend. Volgens de vrije vakbond Synova (dat is de nieuwe naam van het ACLVB) zal een akkoord over zondagsopeningen er niet voor de zomer komen. “We staan er niet voor te springen, maar zondagsopeningen zijn moeilijk tegen te houden,” zegt vakbondsvertegenwoordiger Wilson Wellens. “De mensen zijn opgelucht dat het op vrijwillige basis is.”

Enkel Colruyt blijft dicht

Ook rivaal Lidl wil zijn Belgische winkels op zondag openen. In eerste instantie zou het gaan om zo’n 150 winkels of bijna de helft van het totale aantal. Later is het wel de bedoeling om alle winkels op zondag te openen. Over de timing is er nog geen duidelijkheid. Marktleider Colruyt heeft tot nu toe altijd gesteld dat zondagsopeningen niet rendabel zijn, en dreigt straks dus als enige Belgische supermarktketen op zondag dicht te blijven – behalve dan op toeristische locaties tijdens het hoogseizoen. Colruyt-dochters Spar, Okay en Cru zijn wel elke zondag open.

Sinds de verzelfstandiging van alle Delhaize-filialen sinds 2023 zijn zondagsopeningen een belangrijk nieuw concurrentiewapen in de Belgische foodretail. Mede dankzij die verruimde openingsuren wint Delhaize marktaandeel, terwijl de discounters onder druk staan. Ook Carrefour opent nu al zijn winkels op zondag. Voor onder andere Intermarché, Albert Heijn en Jumbo gold dat al langer. Steeds vaker zijn supermarkten zelfs zeven dagen op zeven geopend.