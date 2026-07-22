Lagere melkprijzen wegen op resultaat FrieslandCampina

Een onevenwicht in de zuivelmarkt speelt FrieslandCampina parten: terwijl het wereldwijde melkaanbod hoog was, bleef de vraag naar basiszuivelproducten achter. Dat drukt op de prijzen, de marges en het resultaat.

Winst daalt

Lagere basiszuivelprijzen door een hoog wereldwijd melkaanbod drukten het bedrijfsresultaat van Koninklijke FrieslandCampina N.V. in de eerste helft van het boekjaar: het bedroeg 269 miljoen euro tegenover 363 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2025. De winst daalde van 230 miljoen euro naar 138 miljoen. De omzet bleef stabiel op 6,8 miljard euro.