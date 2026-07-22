Hamburgerketen Wendy’s werkt aan Europese expansie

De Amerikaanse hamburgerketen Wendy’s mikt op Europese groei. In Milaan openen dit jaar de eerste twee Italiaanse restaurants, als startschot voor 170 vestigingen tegen 2035. Ook voor Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en meer zoekt de fastfoodreus franchisepartners.

Tweede poging in Italië

Dat de Italiaanse lancering nabij is, blijkt uit vacatures voor restaurantmanagers die Wendy’s Italia momenteel publiceert. De fastfoodketen was in de jaren tachtig al kort aanwezig in het centraal station van Milaan, maar de nieuwe marktintroductie is veel ambitieuzer: de twee Milanese restaurants moeten de basis leggen voor een nationaal netwerk.