[In Beeld] Aldi opent eerste van drie nieuwe winkels op Shopping Cora sites

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi heeft een nieuwe supermarkt geopend op de Shopping Cora-site langs de Olympische Dreef in Anderlecht. Het is de eerste van in totaal drie winkels die de discounter zal openen op de locaties van de voormalige hypermarkten.

Blinde vlek

Met deze opening komt het totaal aantal Aldi-winkels in Anderlecht op vijf. Eerder dit jaar opende de discounter al een nieuwe winkel langs de Ninoofsesteenweg. Bovendien wordt Aldi makkelijker bereikbaar voor inwoners uit het zuiden en het oosten van Anderlecht. “Dit was nog een blinde vlek voor Aldi in de regio. De Shopping Cora-site is een zeer gekende en toegankelijke locatie voor inwoners uit de buurt, zegt expansiemanager Dagmar Bernaers van Aldi België.

De winkel heeft een verkoopoppervlakte van zo’n 1.200 m² en is ingericht volgens de nieuwste winkelinrichting van Aldi, waarbij het versaanbod en de promo’s een prominente rol krijgen. Het eiland met promoties op verse groenten en fruit springt onmiddellijk in het oog van zodra de klant binnenkomt. De bakkerij-afdeling en het aanbod verse vis en vers vlees staan in de eerste winkelgang. De wekelijkse non-foodaanbiedingen krijgen een centrale plaats in het midden van de winkel.

Tot nu toe was Aldi amper aanwezig in Belgische winkelcentra, maar daarin komt nu dus verandering: deze zomer staan ook nog openingen gepland op de Shopping Cora-sites in Sint-Lambrechts-Woluwe en in Châtelineau in de regio Charleroi. ​