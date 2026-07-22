Lidl scherpt kindermarketingbeleid aan in nieuwe campagne met Paw Patrol

In dertig landen lanceert Lidl deze maand een internationale samenwerking met Paw Patrol. Daarbij scherpt de retailer zijn criteria voor kindermarketing aan: enkel gezonde huismerkproducten komen in aanmerking.

Strikte vereisten

Tegelijk met de bioscooprelease van PAW Patrol: The Dino Movie, verschijnen de personages van de populaire Canadese kinderserie op 13 voedingsproducten van de huismerken van Lidl, waaronder Vemondo-havermelk, Milbona-fruityoghurt en ovenfrietjes van het merk Harvest Basket, en ook op tien soorten vers fruit en groenten. Het gaat uitsluitend om producten die voldoen aan strikte vereisten, benadrukt de retailer.

Huismerken met een verpakking die zich tot kinderen richt, komen vanaf juli 2026 namelijk enkel nog bij de discounter in de schappen als ze zowel aan de voedingscriteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als aan de aanvullende criteria van Lidl voldoen. Uitzonderingen zijn er enkel bij bepaalde seizoensgebonden gelegenheden zoals Kerstmis, Pasen of Halloween.

“Producten waarop ouders kunnen vertrouwen”

Lidl wil op deze manier gezinnen helpen om weloverwogen keuzes te maken. 25 procent van de kinderen in Europa is immers te zwaar volgens een rapport van de WHO. “Met de PAW Patrol-campagne maken we kinderen op een speelse manier enthousiast voor gezondere voeding en bieden we producten aan waarop ouders kunnen vertrouwen”, zegt Stefan Haensel, verantwoordelijk voor kwaliteit en duurzaamheid bij Lidl.

Het partnerschap is onderdeel van de “Bewust eten” strategie van Lidl, met als leidraad het planetair gezondheidsdieet, een wetenschappelijk onderbouwd voedingsmodel dat zowel rekening houdt met gezonde als duurzame voeding binnen de grenzen van wat onze planeet aankan.