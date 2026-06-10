Medewerkers tonen loonbrieven in wervingscampagne Lidl

Met een opgemerkte campagne versterkt Lidl in België zijn werkgeversimago: vijf medewerkers tonen hun loonbrief. “Wij zijn een discounter, maar dat betekent absoluut niet dat we discountlonen betalen,” zegt de retailer.

“Faire en competitieve vergoeding”

Net nu de Europese loontransparantierichtlijn in de actualiteit staat, lanceert Lidl in België een nieuwe employer branding campagne. Daarin wil de retailer het vooroordeel ontkrachten dat een baan in de retail niet goed zou betalen. Vijf medewerkers in uiteenlopende functies, van junior winkelbediende tot filiaalmanager, tonen in de campagne hun loonbrief.

De retailer wil naar eigen zeggen op deze manier het taboe rond lonen doorbreken. “Lidl is een discounter, maar dat betekent absoluut niet dat we ‘discountlonen’ betalen”, zegt woordvoerder Gaël Ghysels aan Het Nieuwsblad. “Integendeel. Onze medewerkers oefenen elke dag een waardevol vak uit, en daar hoort een faire en competitieve vergoeding tegenover te staan. Door de loonbrieven openlijk te tonen, laten we de feiten voor zich spreken.”