Intermarché Belgique vise un chiffre d’affaires de trois milliards d’euros en 2030

Malgré des problèmes logistiques et quelques faillites survenues après le rachat de Mestdagh, Intermarché vise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en Belgique d’ici 2030. Une poursuite de l’expansion, notamment avec le concept de magasins urbains Intermarché Express, est prévue.

Atteindre la masse critique

La branche belge d’Intermarché se trouve dans l’œil du cyclone depuis le début de l’année, après une série d’articles dans lesquels certains adhérents se sont plaints de graves problèmes informatiques et logistiques chez les Mousquetaires suite au rachat et à l’intégration de Mestdagh. Les magasins ont ainsi été confrontés à des livraisons erronées ou manquantes, à une baisse du chiffre d’affaires et à une réduction des marges. Pour certains entrepreneurs, cela a entre-temps conduit à la faillite.

Après des publications notamment dans L’Echo, Le Soir, RetailDetail et, plus récemment, sur la RTBF, le journal français Le Monde est également revenu dimanche dernier sur les tensions internes chez le détaillant. Dans une interview publiée lundi par le magazine spécialisé LSA, le président Laurent Boutbien et le directeur général Arnaud Meyrant se défendent contre ces accusations.

Le rachat de Mestdagh était nécessaire pour atteindre une masse critique suffisante en Belgique, affirment les deux dirigeants. Certes, le nombre de magasins est depuis lors passé de 166 à 151, en raison de fermetures et de faillites, et d’autres cessations d’activité pourraient suivre car 13 magasins n’ont pas encore trouvé de repreneur définitif, mais la croissance organique de 11 % en 2024 et de plus de 6 % en 2025 prouve que le distributeur surpasse le marché.

Intermarché Express s’implante en Belgique

En 2025, Intermarché a réalisé en Belgique un chiffre d’affaires de 1,97 milliard d’euros, mais a également enregistré une perte de 46 millions d’euros, principalement due à l’acquisition de Mestdagh et aux investissements élevés dans la rénovation des magasins et des opérations. Au niveau national, la part de marché s’élève à un peu moins de 6 %, mais en Wallonie, elle dépasse les 13 %, ce qui place le distributeur en troisième position, derrière Colruyt et Delhaize, mais devant Carrefour Belgique .

Dès 2027, les chiffres rouges devraient appartenir au passé. D’ici 2030, les Mousquetaires visent en Belgique un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et une part de marché de 20 %. Comment comptent-ils y parvenir ? Dans les magasins existants, le chiffre d’affaires par m² doit passer à 9 000 à 12 000 euros grâce à la transformation selon le tout dernier concept. L’expansion physique d’environ 30 000 m² résultera d’agrandissements, de déménagements et d’ouvertures ciblées. Une autre nouveauté est le lancement du concept de magasin de proximité Intermarché Express en Belgique, avec une vingtaine de magasins d’ici 2030, dans les zones urbaines.