Le directeur pour la République tchèque quitte Ahold Delhaize

Petr Pavlik, directeur de marque de la chaîne de supermarchés Albert en République tchèque, quitte l’entreprise pour poursuivre sa carrière ailleurs, annonce Ahold Delhaize. Le distributeur a lancé la recherche d’un successeur.

Directeur par intérim

Pavlik cédera ses fonctions à compter d’aujourd’hui, a indiqué Ahold Delhaize dans un communiqué de presse. Le dirigeant était revenu chez Ahold Delhaize en 2025 en tant que président de la marque Albert, après avoir occupé le poste de vice-président senior au sein de l’entreprise entre 2016 et 2020. Entre-temps, il a notamment travaillé pour le supermarché en ligne Rohlik et la société de retail media Cruxo. Il a débuté sa carrière dans le secteur des biens de grande consommation chez Procter & Gamble.

Ahold Delhaize a entamé la recherche d’un successeur. En attendant, Jesper Lauridsen, directeur des opérations (COO) de la région Europe centrale et du Sud-Est chez Ahold Delhaize, assurera l’intérim. Albert est le troisième acteur du secteur de la grande distribution en République tchèque, derrière Lidl et Kaufland. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 2,8 milliards d’euros.