« Il sera inévitable de renégocier avec les supermarchés », prévient l’industrie agroalimentaire

Les entreprises alimentaires belges ressentent déjà les effets de la guerre en Iran. Pour l’instant, elles ne répercutent pas encore ces coûts, mais des renégociations avec les chaînes de supermarchés seront bientôt inévitables, prévient Fevia, la fédération de l’industrie alimentaire.

Les achats transfrontaliers se déplacent

Bien que le chiffre d’affaires de l’industrie alimentaire belge ait augmenté de 2,5 % l’année dernière pour atteindre 85,1 milliards d’euros – grâce à des volumes en hausse, les prix ayant baissé –, certaines tendances inquiétantes se dessinent, comme le montre le rapport économique annuel de Fevia.