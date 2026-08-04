Légère baisse du chiffre d’affaires Bonduelle en raison d’un recul aux États-Unis
Shutterstock.com
- Colruyt Group trouve une destination définitive pour tous les magasins Match & Smatch
Les 54 magasins Match et Smatch rachetés par Colruyt Group ont trouvé leur destination définitive à l'issue d'un processus intensif de deux ans et demi. Même si, pour certains établissements, cette destination est la fermeture.
- Intermarché victime d’une cyberattaque : 300 000 clients touchés
Le Groupement Mousquetaires, société mère de la chaîne de supermarchés française Intermarché, a signalé une cyberattaque ayant entraîné la fuite des données de près de 300 000 clients de son service de courses en ligne.