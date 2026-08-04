Intermarché victime d’une cyberattaque : 300 000 clients touchés

Le Groupement Mousquetaires, société mère de la chaîne de supermarchés française Intermarché, a signalé une cyberattaque ayant entraîné la fuite des données de près de 300 000 clients de son service de courses en ligne.

Aucune donnée bancaire n’a été dérobée

L’incident s’est produit la semaine dernière et a été immédiatement signalé à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), a déclaré le distributeur à l’agence de presse AFP. Les pirates ont mis la main sur les données des clients du service de courses en ligne de la chaîne de supermarchés : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, date de naissance, numéro de carte de fidélité et certaines informations relatives à leurs commandes en ligne. Mais aucune donnée bancaire, aucune information sur le solde des programmes de fidélité, aucun mot de passe et aucune adresse e-mail n’ont été dérobés.

287 605 clients du service Drive, sur un total d’environ 2 millions, ont été identifiés comme concernés par l’incident et informés, selon le distributeur. Dans un e-mail adressé aux clients concernés, Intermarché les invite à rester vigilants, car leurs données pourraient être utilisées pour rendre plus crédibles des tentatives d’hameçonnage ou d’escroquerie.