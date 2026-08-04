La marque maison de Jumbo reste moins chère en Belgique

Jumbo a baissé les prix de ses produits de marque propre aux Pays-Bas. Il s’avère toutefois que ces mêmes produits restent (nettement) moins chers en Belgique, où la concurrence entre les supermarchés est très vive.

La glace à la vanille plus de la moitié moins cher

Une étude annuelle réalisée par Omroep Brabant révèle qu’un panier contenant (à peine) quatorze produits de la marque propre de Jumbo est redevenu moins cher après une hausse antérieure. En août 2024, le media avait payé 25,63 euros, l’année dernière 29,28 euros et aujourd’hui 27,85 euros. Or, il s’avère que le même panier ne coûte que 21,92 euros en Belgique, soit près de six euros de moins. C’est une différence considérable, même sur un échantillon particulièrement restreint. La glace à la vanille, par exemple, coûte plus du double aux Pays-Bas.

« Les Pays-Bas et la Belgique sont deux marchés très différents », réagit Jasper Koek, porte-parole de Jumbo. « La fiscalité et les consommateurs sont différents. Un produit populaire en Belgique, pour lequel la demande est forte, y sera moins cher que chez nous, aux Pays-Bas. » Selon Paul Moers, expert en grande distribution, la stratégie agressive de Jumbo et d’Albert Heijn en Belgique joue également un rôle : les deux chaînes souhaitent y gagner des parts de marché grâce à des prix bas.