Aldi met fin au « secrétisme » autour de ses promotions sur les produits frais

Après quelques mois, Aldi Belgique est revenu sur sa décision de ne dévoiler les promotions des produits frais figurant dans ses prospectus sur son site web qu’à partir du dimanche précédant leur entrée en vigueur : « Nos clients souhaitent être bien informés. »

Les prix sont à nouveau visibles

En mai, Aldi avait fait la une des journaux avec une initiative remarquable : les prix des prospectus, notamment pour les fruits, les légumes et la viande, étaient délibérément floutés sur le site web, afin que les acheteurs, mais aussi et surtout les concurrents, ne puissent pas encore voir quelles offres étaient exactement prévues. Les prix n’étaient dévoilés que le dimanche précédant la semaine promotionnelle.

C’est désormais du passé. Les prix sont à nouveau clairement visibles dès la mise en ligne du prospectus numérique. « Nos clients souhaitent être bien informés, et le prix est un élément important pour établir leur liste de courses. Nous avons donc récemment réaffiché les prix du frais afin que les clients puissent planifier leurs achats au mieux », explique la porte-parole Emmely Verhaeghe à La Libre.

Les observateurs ont vu dans cette initiative un coup de tactique dans la lutte qui oppose les deux discounters allemands, après que Lidl eut modifié le calendrier de ses promotions hebdomadaires.