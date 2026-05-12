Pourquoi Aldi Belgique reste « flou » sur les prix des produits frais dans son folder

Dans le prospectus de la semaine prochaine, déjà disponible sur le site web, Aldi a masqué les prix des promotions sur les produits frais. Un nouvel épisode dans la guerre tactique que se livrent les chaînes de supermarchés belges.

Confidentialité

Désormais, Aldi gardera les prix de ses promotions sur les produits frais secrets pendant un certain temps : lors de la publication du prospectus de la semaine prochaine sur le site web, les prix des produits alimentaires secs et des articles non alimentaires sont bien visibles, mais ceux des fruits, légumes et viandes, entre autres, sont délibérément floutés, afin que les clients, mais aussi et surtout les concurrents, ne puissent pas encore voir quelles offres sont exactement prévues.

Les prix ne seront dévoilés que le dimanche précédant la semaine de promotion. Il semble que le discounter souhaite ainsi empêcher ses concurrents d’anticiper les promotions à venir. Parallèlement, cela permet au détaillant de s’adapter rapidement pour réagir aux initiatives de ses concurrents.

Jeu tactique

Cela semble être un nouveau coup dans le bras de fer tactique entre les chaînes de supermarchés belges, et plus particulièrement entre les deux discounters allemands. En effet, les produits frais sont devenus un axe de plus en plus important pour les deux chaînes, avec davantage d’espace dans les magasins et dans le prospectus hebdomadaire. Il y a quelques semaines à peine, Lidl en Belgique a modifié le calendrier de ses offres hebdomadaires, proposant des promotions sur les produits frais dès le lundi, à l’instar de son rival Aldi.

Un autre facteur qui entre en jeu ici est le fait que la part de marché des discounters – tout comme celle de Colruyt – souffre de la généralisation de l’ouverture le dimanche chez des concurrents tels que Delhaize, Carrefour, Albert Heijn et Intermarché. Aldi et Lidl ripostent avec des promotions et des baisses de prix spectaculaires. Lundi, Lidl a annoncé une centaine de baisses de prix; mercredi, le discounter entamera des négociations sociales avec les syndicats au sujet de ces ouvertures dominicales. Aldi a également déjà annoncé qu’il envisageait d’ouvrir le dimanche – au grand dam des syndicats.