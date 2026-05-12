Foodmaker disponible en exclusivité chez Jumbo aux Pays-Bas

À partir de cette semaine, les plats préparés de Foodmaker sont disponibles en exclusivité dans plus de 700 magasins de la chaîne de supermarchés Jumbo aux Pays-Bas. Il s’agit d’une deuxième tentative aux Pays-Bas, cette fois-ci avec le concours d’influenceurs.

« Une étape logique »

« Les Pays-Bas, et surtout Jumbo, constituent une étape logique », déclare le PDG Lieven Vanlommel. « Nous constatons chez nos partenaires de distribution belges, français, allemands et autrichiens que les consommateurs optent de plus en plus consciemment pour des repas frais et sains qui ont vraiment du goût. Avec Jumbo, nous avons trouvé un partenaire qui comprend notre démarche. »

Six produits Foodmaker seront mis en rayon dans 700 magasins Jumbo. Cinquante magasins proposeront une gamme plus étendue de douze produits, principalement des salades et des wraps. L’accord avec Jumbo fait suite à un accord similaire conclu avec la chaîne de supermarchés autrichienne Billa. L’entreprise entretient depuis longtemps des partenariats avec Delhaize en Belgique et au Luxembourg, Rewe en Allemagne et les chaînes françaises Monoprix et Franprix.

Cette accélération européenne n’est pas le fruit du hasard : l’année dernière, le fonds d’investissement Kharis Capital a pris une participation minoritaire. Le fonds, qui détient déjà des participations dans Quick, Burger King Belgique et O’Tacos, doit contribuer au déploiement international, non seulement dans le commerce de détail, mais aussi dans les propres restaurants Foodmaker.

Deuxième tentative aux Pays-Bas

Pour Foodmaker, ce partenariat représente également une nouvelle opportunité sur le marché néerlandais. Il y a quelques années, l’entreprise avait collaboré avec Albert Heijn, mais cette collaboration n’avait pas donné les résultats escomptés.

Pendant la pandémie de coronavirus, les bars à salades Foodmaker ont disparu d’une centaine de magasins Albert Heijn. « Les ventes augmentaient, mais Albert Heijn a préféré miser sur la croissance de sa propre marque maison », explique Vanlommel au journal De Tijd.

Avec des sportifs de haut niveau comme figures de proue, la deuxième tentative devrait être la bonne : Foodmaker fait désormais appel aux patineurs Kjeld Nuis et Joy Beune en tant qu’ambassadeurs. Les deux sportifs de haut niveau associent leur nom à la marque lors du lancement.