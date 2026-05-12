[Analyse] Les concurrents suivent avec inquiétude les négociations concernant l’ouverture dominicale chez Lidl Belgique

Mercredi, les négociations sociales concernant l’ouverture dominicale débuteront chez Lidl. Si le discounter parvient à conclure un accord avec les syndicats, la pression s’intensifiera encore sur ses concurrents Aldi et Colruyt.

Sept jours sur sept

En mars, Lidl avait déjà annoncé son intention de mener des discussions exploratoires avec les syndicats afin d’étudier la possibilité d’une ouverture le dimanche. Les négociations sociales à ce sujet débuteront officiellement ce mercredi 13 mai. Les concurrents suivent ces discussions de près, car l’impact sur les rapports de force sur le marché belge pourrait être considérable.