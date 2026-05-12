Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Stefan Van Rompaey
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

[Analyse] Les concurrents suivent avec inquiétude les négociations concernant l’ouverture dominicale chez Lidl Belgique

icon
Food12 mai, 2026
Lidl

Mercredi, les négociations sociales concernant l’ouverture dominicale débuteront chez Lidl. Si le discounter parvient à conclure un accord avec les syndicats, la pression s’intensifiera encore sur ses concurrents Aldi et Colruyt.

Sept jours sur sept

En mars, Lidl avait déjà annoncé son intention de mener des discussions exploratoires avec les syndicats afin d’étudier la possibilité d’une ouverture le dimanche. Les négociations sociales à ce sujet débuteront officiellement ce mercredi 13 mai. Les concurrents suivent ces discussions de près, car l’impact sur les rapports de force sur le marché belge pourrait être considérable.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail