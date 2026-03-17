Lidl mène des discussions préliminaires concernant l’ouverture le dimanche

Lidl Belgique étudie la possibilité d’ouvrir ses magasins également le dimanche. Le discounter a entamé des discussions à ce sujet avec les syndicats. La chaîne suit ainsi l’exemple de ses concurrents Okay (Colruyt Group) et Carrefour.

Évolution des attentes des clients

« Ces discussions s’inscrivent dans le cadre des évolutions plus larges du marché de la distribution, où la flexibilité et l’évolution des attentes des clients prennent de plus en plus d’importance », a déclaré la porte-parole Isabelle Colbrandt à l’agence de presse Belga. « En tant que détaillant, nous voulons être prêts pour l’avenir. C’est pourquoi nous examinons avec nos partenaires sociaux si et comment une ouverture le dimanche pourrait être envisageable à terme. » Le syndicat chrétien flamand ACV Puls espère parvenir à un accord avant l’été, tandis que le syndicat socialiste BBTK n’y est pas favorable. Lidl indique que les discussions en sont à une « phase exploratoire ».

Lidl serait le premier discounter en Belgique à ouvrir le dimanche. Depuis janvier, Okay, la chaîne de magasins de proximité du groupe Colruyt, ainsi que les magasins intégrés de Carrefour, dont les hypermarchés, ouvrent également leurs portes le dimanche. Delhaize, Albert Heijn, Jumbo et les magasins indépendants de Spar et Alvo sont généralement ouverts le dimanche, voire souvent sept jours sur sept de nos jours. Les magasins Colruyt Meilleurs Prix et Aldi restent fermés le dimanche.