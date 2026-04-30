La marque maison Delhaize fait son apparition dans les rayons de Louis Delhaize

Depuis la finalisation du rachat par Delhaize, les premiers changements se font sentir dans l’offre des magasins de proximité Louis Delhaize : plus de 500 références Delhaize ont désormais fait leur apparition.

« Un levier puissant »

Suite à l’acquisition par Delhaize, finalisée en début d’année, l’assortiment évolue dans les plus de 300 magasins de proximité de Louis Delhaize. Le changement le plus marquant, mais certainement pas inattendu, est l’arrivée de la marque propre Delhaize dans les rayons. Plus de 500 références ont déjà rejoint l’assortiment, annonce la chaîne sur ses réseaux sociaux et son site web.

« L’arrivée des produits Delhaize renforce notre promesse de qualité accessible, un levier puissant pour accroître la fréquentation et transformer durablement les habitudes d’achat dans nos points de vente », peut-on lire.

Louis Delhaize faisait partie de l’ancien groupe de distribution du même nom, auquel appartenaient également Cora et Match. Au sein de Delhaize, la chaîne de magasins de proximité continuera à fonctionner comme une entité distincte, et la marque Louis Delhaize sera maintenue.