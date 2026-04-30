Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Pourquoi Magnum vend plus de glaces mais gagne moins de revenue

icon
Food30 avril, 2026
The Magnum Ice Cream Company

The Magnum Ice Cream Company, le géant des glaces à l’origine de marques telles que Magnum, Ben & Jerry’s et Cornetto, a connu un « début d’année 2026 encourageant ». Les chiffres montrent une forte croissance organique, mais, fait notable, une légère baisse du chiffre d’affaires déclaré.

Pas (encore) d’effet Ozempic

Magnum, qui s’est séparée l’année dernière d’Unilever et qui est depuis cotée à la bourse d’Amsterdam, a annoncé pour le premier trimestre de cette année un chiffre d’affaires déclaré de 1,77 milliard d’euros. C’est 1,2 % de moins que l’année dernière.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Les plus lus
Suivre RetailDetail