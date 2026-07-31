Carrefour Belgique recrute des candidats à la franchise via WhatsApp et l’IA

Afin de faciliter l’accès aux candidats entrepreneurs, Carrefour Belgium lance un processus de candidature numérique basé sur l’intelligence artificielle (IA). Cela devrait simplifier le passage à l’exploitation de son propre magasin.

Éviter les formalités administratives

Carrefour Belgique et The Selection Lab ont développé ensemble un outil d’IA intégré à WhatsApp : les candidats entrepreneurs peuvent y poser directement toutes leurs questions essentielles sur ce qu’implique un partenariat de franchise avec Carrefour, que ce soit en matière de gestion, de conditions financières ou de modèle opérationnel. Le distributeur souhaite ainsi éviter les formalités administratives dès le premier contact.

« Notre objectif est de lever les barrières à l’entrepreneuriat dans le retail. En associant la facilité d’usage de WhatsApp à la précision de l’IA, nous offrons une transparence immédiate sur la réalité de notre réseau, avant tout échange direct avec nos recruteurs », explique Carrefour Belgique.

Le processus se déroule en quatre étapes : le candidat commence par saisir ses coordonnées sur le site jedeviensfranchise.be ou après avoir scanné un code QR. Une conversation WhatsApp s’engage alors avec l’assistant virtuel. L’outil pose quelques questions ciblées afin de vérifier si le profil correspond aux exigences de la franchise. Si tel est le cas, le candidat peut immédiatement planifier un entretien de 20 minutes avec un recruteur de Carrefour.