Ferrero fusionne les biscuits de Delacre et Michel & Augustin

Ferrero regroupe le biscuiterie belge Delacre et la marque française Michel & Augustin au sein d’une seule et même entreprise. Le groupe italien de confiserie souhaite ainsi tirer parti d’économies d’échelle, accélérer l’innovation et renforcer sa position sur le marché des biscuits. Les deux marques continueront toutefois d’exister séparément.

Ludique contre classique

Michel & Augustin sera intégré à Fine Biscuits Company, la filiale belge de Ferrero à laquelle Delacre appartient depuis 2016. « L’objectif n’est pas de fusionner les marques, mais de rapprocher les entreprises, afin que Michel & Augustin puisse bénéficier de l’expertise de Fine Biscuits Company en matière d’innovation, de développement de marque, de marketing et de développement commercial », explique un porte-parole à L’Echo.

Ferrero souligne à cet égard « la complémentarité des portefeuilles de marques » et souhaite, grâce à cette fusion, « renforcer la compétitivité ». Michel & Augustin se positionne comme une marque française plutôt ludique, tandis que Delacre est surtout connue pour ses biscuits belges classiques.

Cette opération fait suite à une année difficile pour Delacre : en 2025, l’entreprise a enregistré une perte nette de 38,3 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 136 millions d’euros. Ferrero espère que les économies d’échelle issues de la fusion favoriseront la croissance des deux marques.