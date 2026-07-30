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Écrit par Stefan Van Rompaey
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[Interview] Comment le label Fairtrade renforce la résilience climatique

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Food30 juillet, 2026
Philippe Weiler & Dirk Le Roy, Fairtrade Belgium

Dans un contexte marqué par le changement climatique, l’intelligence artificielle et un durcissement de la législation européenne, Fairtrade s’impose comme un partenaire à part entière de la chaîne de valeur pour les détaillants et les fabricants. Les magasins discount montrent la voie.

Transparence et traçabilité

Alors que l’Europe est en proie à des incendies, le changement climatique met également sous pression l’approvisionnement en provenance des pays du Sud. Dans ce contexte turbulent, la durabilité n’est pas un simple atout, mais une question de résilience, affirment le tout nouveau président Dirk Le Roy et le PDG Philippe Weiler de Fairtrade Belgium lors d’un entretien avec RetailDetail.

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