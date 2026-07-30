La Coupe du monde compense la baisse des ventes en Chine pour AB InBev

Au deuxième trimestre, AB InBev a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions. La Coupe du monde de football a stimulé les ventes en Amérique (latine), tandis que les marques haut de gamme ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires. Seule la Chine a continué à poser de sérieux problèmes.

Effet FIFA favorable

Le plus grand brasseur mondial a vendu 144 millions d’hectolitres de boissons au deuxième trimestre, soit 0,9 % de plus qu’un an auparavant. Le chiffre d’affaires a progressé de 5,6 % en croissance organique pour atteindre 16,66 milliards de dollars américains (14,64 milliards d’euros). Le résultat d’exploitation normalisé a quant à lui augmenté de 5,8 % en croissance organique, à 5,94 milliards de dollars (5,22 milliards d’euros).