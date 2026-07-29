Danone se remet de la crise des aliments pour bébés grâce à un deuxième trimestre solide

Danone aborde le second semestre 2026 avec confiance, le deuxième trimestre ayant déjà dépassé les attentes. Le géant français de l’alimentation a profité d’une reprise, après le rappel à grande échelle de produits d’alimentation pour bébés et les perturbations d’approvisionnement liées à la guerre en Iran.

Plusieurs revers surmontés

La croissance enregistrée au deuxième trimestre est principalement due à une hausse de 4,5 % du chiffre d’affaires dans le secteur de l’alimentation spécialisée. La division eau a également affiché de bons résultats (+4,7 %), en partie grâce à la canicule qui a frappé l’Europe cet été et qui a stimulé les ventes de Volvic. Danone a enregistré une hausse globale des prix de 2,3 % au deuxième trimestre, tandis que les volumes ont augmenté de 1,9 %.