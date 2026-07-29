Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Stefan Van Rompaey
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Le fabricant de snacks Mondelez enregistre une légère baisse en Europe

icon
Food29 juillet, 2026
Shutterstock.com

Mondelez International, le fabricant de marques de snacks telles que Oreo et Milka, connaît une forte croissance sur les marchés émergents, mais est confronté à un contexte difficile sur son principal marché, l’Europe, où la tendance est pourtant positive.

Une croissance en forme de « K » aux États-Unis

Le chiffre d’affaires trimestriel de Mondelez a progressé de 4,1 % pour atteindre 9,36 milliards de dollars (8,21 euros), un résultat supérieur aux prévisions des analystes. La croissance organique s’est élevée à 2,2 %, dont 1,5 % provenait des hausses de prix et 0,7 % de la croissance en volume.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail