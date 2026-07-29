Le fabricant de snacks Mondelez enregistre une légère baisse en Europe

Mondelez International, le fabricant de marques de snacks telles que Oreo et Milka, connaît une forte croissance sur les marchés émergents, mais est confronté à un contexte difficile sur son principal marché, l’Europe, où la tendance est pourtant positive.

Une croissance en forme de « K » aux États-Unis

Le chiffre d’affaires trimestriel de Mondelez a progressé de 4,1 % pour atteindre 9,36 milliards de dollars (8,21 euros), un résultat supérieur aux prévisions des analystes. La croissance organique s’est élevée à 2,2 %, dont 1,5 % provenait des hausses de prix et 0,7 % de la croissance en volume.