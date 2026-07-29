[En images] Le caddie intelligent d’Instacart fait ses débuts au Royaume-Uni

Instacart

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Morrisons est le premier distributeur britannique à adopter les chariots Caper pilotés par l’IA de la société américaine Instacart. Ceux-ci promettent d’apporter la commodité des achats en ligne dans les supermarchés physiques.

Un confort d’achat amélioré

Dans un supermarché de Preston, dans le nord-ouest de l’Angleterre, Morrisons a mis en service les chariots intelligents d’Instacart. Jusqu’à présent, ces chariots Caper n’étaient disponibles que chez des détaillants aux États-Unis et en Australie, notamment chez Kroger et Coles. Selon la société technologique Instacart, connue pour son service de livraison, ces chariots apportent directement en magasin la commodité et l’intelligence des achats en ligne. Cette technologie aide les clients à faire leurs courses plus efficacement et à respecter leur budget, tout en rendant l’expérience d’achat plus agréable.

Ces chariots alimentés par l’IA reconnaissent automatiquement les articles dès qu’ils y sont placés. Les produits frais sont pesés automatiquement. L’écran tactile affiche le montant total du panier pour aider les clients à respecter leur budget. À la fin de leurs achats, les clients n’ont qu’à scanner le code-barres affiché sur l’écran du chariot à une caisse Caper dédiée pour finaliser le paiement. Cette technologie améliore ainsi le confort d’achat.

Potentiel pour le retail media

Il existe par ailleurs un aspect commercial : ces chariots offrent un potentiel en matière de retail media et visent également à augmenter le chiffre d’affaires grâce à des recommandations de produits par le biais de ventes croisées, des offres personnalisées et la gamification. RetailDetail avait déjà découvert le chariot intelligent Caper l’année dernière, lors du salon professionnel NRF Retail’s Big Show Europe à Paris.

En Belgique, Colruyt Group teste un « Smart Cart » à scan automatique développé en interne dans ses magasins de Halle, Kessel-Lo et Waterloo. Selon le distributeur, les clients apprécient surtout le fait de pouvoir faire leurs courses hebdomadaires de manière efficace, de garder le contrôle de leur budget et de gagner du temps. De plus, les clients trouvent tout simplement amusant de se familiariser avec cette technologie.