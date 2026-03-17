Colruyt déploie son chariot intelligent dans deux magasins supplémentaires

Après un lancement réussi à Halle, le chariot à scan automatique de Colruyt s’installe à Kessel-Lo et, le mois prochain, à Waterloo. Grâce à ce Smart Cart innovant, les clients peuvent faire leurs courses plus efficacement, mieux maîtriser leur budget et passer plus rapidement en caisse.

« Conçu sur mesure pour les clients »

En mars 2024, le groupe Colruyt a fait tester pour la première fois de manière approfondie le Smart Cart, développé en interne, par ses propres collaborateurs dans le magasin de Halle. Après ce test concluant, le chariot était prêt à être lancé auprès des clients en septembre 2025. Ce lancement s’est également avéré être un succès : le Smart Cart représente déjà 10 % des achats à Halle. Le chariot intelligent fait désormais son entrée dans deux autres magasins, à Kessel-Lo et Waterloo.

« Nous avons écouté nos clients et développé notre Smart Cart sur mesure », explique Geert Elen, responsable de l’innovation chez Colruyt Group. « Pour nos clients, il est particulièrement important de faire leurs courses hebdomadaires de manière efficace, de maîtriser leur budget et de gagner du temps. Une étude de marché montre désormais que ce sont là les principaux avantages du Smart Cart cités par les clients. De plus, les clients apprécient tout simplement de se familiariser avec cette technologie, bien sûr. »

« Ne pas remplacer tous les chariots »

« De plus, le Smart Cart a un public fidèle. Lorsque nous analysons les utilisateurs sur une base hebdomadaire, nous constatons que 8 clients sur 10 ont déjà utilisé le chariot et s’y sont désormais habitués. Aux heures de pointe, comme le vendredi et le samedi, nous voyons même des clients faire la queue pour pouvoir utiliser un Smart Cart. Nous sommes donc impatients de pouvoir mettre davantage de Smart Carts à la disposition de nos clients à l’avenir et de voir ainsi leur utilisation se développer davantage. »

L’extension à deux magasins supplémentaires permettra au groupe Colruyt d’observer la réaction d’un groupe plus large de clients et de déterminer le nombre optimal de chariots par magasin. Le distributeur n’a en effet pas l’intention de remplacer tous les chariots par des chariots intelligents. « Nous savons que tous les clients n’utiliseront pas le Smart Cart pour leurs courses, et ce n’est d’ailleurs pas notre objectif. Nous restons convaincus de la valeur de notre système de caisse actuel, unique en son genre, qui offre des avantages en termes de service et de contact avec le client. C’est pourquoi nous investissons également dans le déploiement complet de notre système innovant Easy Check-out dans l’ensemble des 273 magasins Colruyt », explique Elen. ​

Plus tôt cette année, Colruyt a remporté le prestigieux EHI Retail Technology Award (RETA) dans la catégorie « Checkout smartstore » pour son chariot intelligent. Le concept a été développé par Colruyt Group Technics, l’équipe d’innovation du groupe Colruyt, en collaboration avec Expresso.