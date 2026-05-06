La forte demande de Guinness contribue à la croissance de Diageo

Le groupe de boissons Diageo affiche des résultats supérieurs aux prévisions, principalement grâce à la forte demande pour la bière Guinness. L’amélioration des ventes en Europe et en Amérique latine contraste avec les résultats médiocres enregistrés sur le marché américain.

Grâce à la Coupe du monde de football

Le groupe, qui détient également des marques telles que Johnnie Walker, Smirnoff et Baileys, annonce une légère hausse de son chiffre d’affaires net organique de 0,3 % à 4,48 milliards de dollars (3,83 milliards d’euros), en partie grâce à une augmentation des volumes de 0,4 % au troisième trimestre de son exercice comptable décalé. Ce résultat est meilleur que prévu et constitue un coup de pouce après un premier semestre morose.