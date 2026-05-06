Thierry Garnier, CEO de Kingfisher, succédera à Frans Muller chez Ahold Delhaize

Le CEO d’Ahold Delhaize, Frans Muller, prendra sa retraite en 2027. Son successeur est désormais connu : Thierry Garnier, actuellement CEO du groupe de bricolage Kingfisher, sera proposé au poste de CEO et de président. Le directeur général pour l’Europe, Claude Sarrailh, part pour Esselunga.

Un dirigeant expérimenté dans le secteur de la distribution

Frans Muller dirigeait Ahold Delhaize depuis 2018 et avait déjà joué un rôle déterminant dans la fusion entre Delhaize Group (dont il était le CEO) et Ahold en 2016. Garnier devrait lui succéder aux alentours de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en avril 2027.

Ce dirigeant, qui possède la double nationalité française et britannique, est depuis septembre 2019 CEO de Kingfisher plc, un détaillant international dans le secteur du bricolage. Auparavant, il a travaillé pendant plus de vingt ans chez Carrefour, où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de PDG de Carrefour International, de PDG de Carrefour Asia et de membre de la direction exécutive du groupe. Il est également administrateur non exécutif chez Tesco.

Par ailleurs, Ahold Delhaize annonce que Claude Sarrailh, CEO d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia, quittera l’entreprise pour devenir CEO de la chaîne de supermarchés italienne Esselunga. Un préavis de six mois s’applique. La recherche d’un successeur a commencé. Le Français avait rejoint l’entreprise en 2024 en provenance de Metro.