Ahold Delhaize ne rate pas le début de l’année

Malgré l’impact de la faiblesse du dollar, Ahold Delhaize a connu un bon début d’année, notamment grâce à de solides ventes en ligne. Le distributeur se dit prêt à faire face au contexte géopolitique incertain.

Marge en hausse

Au premier trimestre 2026, Ahold Delhaize a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros, soit une hausse de 2,0 % à taux de change constants et une baisse de 4,3 % aux taux de change courants. La croissance du chiffre d’affaires comparable s’est élevée à 2,0 %. Le distributeur parle d’un « solide » début d’année. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 895 millions d’euros, la marge opérationnelle sous-jacente s’est établie à 4,0 %, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage à taux de change constants.