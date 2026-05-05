Lidl lance le self-scanning via smartphone et les balances intelligentes au Luxembourg

Depuis cette semaine, les clients de trois magasins Lidl au Luxembourg peuvent scanner leurs achats avec leur smartphone, grâce à la fonction « Scan&Go » de l’application Lidl Plus. Des balances intelligentes dotées d’une IA facilitent le processus.

Pas de réduction des effectifs

Lundi dernier, Lidl Luxembourg a lancé le nouveau service « Scan & Go » dans trois magasins pilotes à Dudelange, Strassen et Windhof. Les clients peuvent y scanner les produits avec leur propre smartphone, via l’application Lidl Plus. Ils voient ainsi immédiatement le montant total de leurs achats et les réductions appliquées. Le paiement s’effectue facilement aux caisses en libre-service.

Une innovation intéressante dans les trois magasins concernés est l’installation de balances intelligentes dotées d’IA, capables de reconnaître les fruits et légumes. Le client place les produits sur la balance, le système affiche le produit à l’écran, le client confirme. Une étiquette avec un code-barres est ensuite imprimée, afin que l’article puisse être scanné.

« Si cette technologie renforce l’efficacité et l’autonomie de nos clients, elle ne signifie en aucun cas une réduction du personnel. Au contraire, nos collaborateurs disposent désormais de plus de temps pour conseiller et accompagner les clients en magasin », explique le détaillant sur LinkedIn. Lidl prévoit d’équiper tous ses magasins au Luxembourg du système Scan & Go dès le début de l’année 2027, après la phase de test.

Le discounter a lancé la fonction Scan & Go dans l’application Lidl Plus pour la première fois en 2024 en Allemagne et l’a depuis déployée notamment aux Pays-Bas, en Pologne, en Suisse et en Finlande.