Upfront, le nouveau venu de la grande distribution néerlandaise, ouvre son deuxième magasin

Après des débuts couronnés de succès, la chaîne de supermarchés néerlandaise Upfront ouvre un deuxième magasin à Rotterdam. Le concept fonctionne, selon son fondateur Mark de Boer, qui ambitionne même d’ouvrir un millier de magasins à terme. Venez également découvrir ce « challenger » hors du commun le 19 mai.

La phase pilote est terminée, place à l’expansion

Upfront ouvrira le 6 juin un deuxième Foodstore à Rotterdam-Ouest, le premier magasin situé sur le site Van Nelle enregistrant désormais un chiffre d’affaires hebdomadaire de 150 000 euros. Lors du lancement en décembre 2025, l’entreprise avait déclaré que l’expansion ne suivrait que lorsque le projet pilote « obtiendrait un 10 sur 10 », selon le magazine De Ondernemer.

Le nouveau site, qui serait situé dans l’ancien bâtiment Hartman sur la Nieuwe Binnenweg, sera nettement plus grand. Selon De Boer, le supermarché sera trois fois plus grand et comptera deux fois plus de caisses. L’assortiment s’élargira également avec plus de vingt nouveaux produits.

Upfront se positionne résolument différemment des chaînes de supermarchés traditionnelles. Alors que les acteurs établis proposent des dizaines de milliers de produits, Upfront opte pour une gamme très restreinte d’environ 180 articles sous sa propre marque, toujours sans additifs artificiels. Le concept se veut synonyme de transparence radicale et s’oppose explicitement aux aliments ultra-transformés.

Défis opérationnels

Le premier magasin a d’emblée été une expérience coûteuse. Le projet pilote a nécessité un investissement de 1,5 million d’euros, entièrement financé par le chiffre d’affaires en ligne. Dans le même temps, Upfront a dû faire face à des difficultés liées à sa croissance. L’entreprise a ainsi dû rappeler des produits suite à un avertissement de l’autorité alimentaire néerlandaise et a détruit pour 700 000 euros de milkshakes en raison de problèmes de qualité. Selon De Boer, ces problèmes sont désormais résolus et l’entreprise est intervenue immédiatement dès leur apparition.

Aujourd’hui, l’accélération de la croissance s’accompagne de nouveaux défis organisationnels, comme en témoignent les postes vacants de responsable de l’approvisionnement et de planificateurs de la chaîne d’approvisionnement. La combinaison des ventes en ligne, de la distribution au détail et des magasins propres à l’entreprise rend la gestion des stocks complexe. L’entreprise reconnaît être « régulièrement » confrontée à des pénuries ou à des excédents. Upfront compte désormais plus de cinquante employés.

Ambition : une couverture nationale

L’expansion vers un deuxième site n’est qu’un début. De Boer parle ouvertement de poursuite de la croissance. Il avait même évoqué auparavant l’ambition d’ouvrir mille magasins. Mais est-ce réalisable avec un concept qui rompt presque à tous les niveaux avec les règles classiques de la grande distribution alimentaire?

Upfront est sans aucun doute l’un des concepts de distribution les plus discutés du moment, mais s’agit-il de plus qu’un simple effet de mode alimenté par les réseaux sociaux ? Lors de la prochaine visite de supermarchés avec The Buzz, le 19 mai, vous pourrez vous faire votre propre opinion en tant que professionnel de la distribution. Découvrez et analysez avec l’expert en distribution Erik Hemmes ce concept disruptif, qui suscite autant d’admiration que de questions critiques.

Attention : les inscriptions seront bientôt définitivement closes. Réservez dès maintenant l’une des dernières places disponibles.