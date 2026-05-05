AB InBev « célèbre la bière » après un excellent début d’année 2026

AB InBev démarre l’année en force, dépassant les attentes. Le brasseur belgo-brésilien, qui produit notamment la Stella Artois, la Corona et la Budweiser, a enregistré une hausse des volumes ainsi qu’une solide croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. Le PDG Doukeris « célèbre la bière », même si ce sont surtout les autres boissons qui progressent.

La bière reprend du poil

Le plus grand producteur de bière au monde a vendu 136,4 millions d’hectolitres de bière au premier trimestre, soit une croissance de 0,8 %. Le chiffre d’affaires a grimpé de 5,8 % pour atteindre 15,3 milliards de dollars (14,1 milliards d’euros), nettement au-dessus de la croissance attendue de 3 %. L’EBITDA normalisé a également augmenté de 5,3 %.