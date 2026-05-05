Amazon tente une nouvelle fois de s’imposer sur le marché alimentaire britannique

Au Royaume-Uni, Amazon cherche à renforcer sa collaboration avec les fournisseurs de produits alimentaires et de boissons afin de poursuivre l’expansion de ses activités de supermarché en ligne. Les produits frais jouent ici un rôle clé.

Part de marché limitée

Au cours des dernières semaines, Amazon a mené des discussions avec différents fournisseurs de produits alimentaires et de boissons. Le géant américain de la distribution souhaite collaborer plus étroitement avec eux afin de développer davantage ses activités de supermarché en ligne au Royaume-Uni, a écrit The Times samedi dernier. L’année dernière, l’entreprise a fermé tous ses supermarchés physiques Amazon Fresh et Amazon Go au Royaume-Uni pour se concentrer sur la chaîne Whole Foods Market et sur le commerce électronique.