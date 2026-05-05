Ahold Delhaize étend sa collaboration avec Uber Eats aux États-Unis

Ahold Delhaize a étendu son partenariat avec Uber Eats aux États-Unis à deux mille points de vente. Les clients peuvent passer leurs commandes directement via l’application de la plateforme de livraison.

Une livraison rapide et facile

Près de 2 000 magasins des chaînes de supermarchés Food Lion, Giant Food, Hannaford et Stop & Shop sont désormais disponibles sur la plateforme Uber Eats aux États-Unis. Les clients peuvent passer leurs commandes directement via l’application et se faire livrer au moment de leur choix. La livraison est gratuite pour les membres Uber One.

Cette collaboration s’appuie sur le partenariat existant entre Ahold Delhaize USA et la solution de livraison Uber Direct, qui permet aux chaînes de supermarchés d’Ahold Delhaize USA d’accéder au réseau de livreurs d’Uber, offrant ainsi une livraison rapide et pratique aux clients.

Le commerce électronique est rentable

Ahold Delhaize renforce ainsi son offre omnicanale. « Les clients attendent de la flexibilité dans leur façon de faire leurs achats, ce qui signifie que nous devons être présents partout, que ce soit via nos propres expériences de marque ou via des places de marché de confiance telles qu’Uber Eats », a déclaré Keith Nicks, directeur commercial et numérique chez Ahold Delhaize USA, dans le communiqué de presse.

Le détaillant mise depuis un certain temps déjà davantage sur le retrait en magasin et la livraison via des services de livraison externes, dont Instacart et DoorDash, afin de maîtriser les coûts liés au commerce électronique. En 2025, les activités en ligne du groupe de distribution sont devenues rentables pour la première fois.