Nouvelle baisse du chiffre d’affaires pour HelloFresh

Chez HelloFresh, la stratégie visant à fidéliser une clientèle haut de gamme ne se traduit pas encore par une hausse du chiffre d’affaires ou des bénéfices. Le fournisseur de repas mise plutôt sur une augmentation du montant moyen par commande.

Une étape importante en Allemagne

Au premier trimestre 2026, HelloFresh a vu son chiffre d’affaires baisser de 7,7 % pour s’établir à 1,7 milliard d’euros, contre 1,9 milliard un an plus tôt. Le nombre de commandes a baissé de 11,6 % pour atteindre près de 25 millions, mais le recentrage sur des segments de clientèle plus haut de gamme et la réduction des remises ont tout de même entraîné une hausse de 4,2 % de la valeur moyenne des commandes, qui s’est établie à 71 euros. L’EBITDA ajusté a chuté de 58 à 24 millions d’euros, notamment en raison de l’impact ponctuel des tempêtes hivernales.