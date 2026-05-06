Delhaize, Albert Heijn et Bol gagnent des parts de marché en Belgique

Ahold Delhaize a publié mercredi matin d’excellents résultats trimestriels. En Belgique, le distributeur gagne des parts de marché grâce à ses trois enseignes, a déclaré le CEO Frans Muller, qui prendra sa retraite l’année prochaine.

« Nous sommes en avance sur notre plan pour la Belgique »

Ahold Delhaize ne publie pas de chiffres distincts pour le marché belge, mais le CEO Frans Muller a indiqué au journal économique De Tijd que Delhaize, Albert Heijn et la plateforme de commerce électronique Bol gagnaient tous des parts de marché dans le pays. Les trois enseignes attirent des types de clients différents, ce qui les rend complémentaires et évite qu’elles ne se cannibalisent, explique-t-il.

« Je suis très satisfait des volumes et des marges bénéficiaires. Nous sommes en avance sur notre plan pour la Belgique. C’était déjà le cas avec les quelque 85 magasins d’Albert Heijn, et depuis l’autonomisation des magasins, c’est également le cas chez Delhaize. Avec Bol, nous avons de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres, principalement en Flandre, où nous sommes leaders du marché. En Wallonie, Amazon est plus présent. »

La généralisation de l’ouverture dominicale dans les supermarchés du groupe contribue à ces bonnes performances : « Je pense qu’à présent, 99 % de nos magasins belges sont ouverts le dimanche. D’un point de vue économique, c’est tout à fait viable. La Belgique n’est pas un marché facile en raison de son environnement très concurrentiel, mais nos trois équipes s’en sortent bien. »