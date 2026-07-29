[En Images] Aldi équipe même les sous-vêtements de Golden Power

Cet été, Aldi veut que ses marques propres soient partout, et il faut le prendre au pied de la lettre : outre les frigos, Golden Power et River se retrouvent également sur des t-shirts et des chaussettes, et même sur des sabots, des gourdes et des boxers.

« Hommage aux marques propres »

À partir du 5 août, le discounter lancera en Belgique plus de vingt nouveaux articles de « fanwear ». Parmi les pièces phares, on trouve notamment des sabots noirs et bleu vif, ornés de breloques représentant notamment une canette Golden Power, une bouteille River et un emballage Olé.

« Les marques de distributeur sont plus populaires que jamais », déclare Sofie Gowy, directrice de la catégorie Non-alimentaire chez Aldi, qui souligne que le discounter fête cette année ses 50 ans en Belgique. « Aujourd’hui, ces marques propres sont indispensables dans le caddie moyen et ont même leur propre communauté de fans. La nouvelle collection est donc l’hommage parfait à ce cœur battant de notre ADN de discounter. »

Outre Golden Power et River, Aldi lance également en Belgique sa collection Aldi Studio aux couleurs bleu et blanc. Le discounter avait déjà lancé cette même ligne en France plus tôt cet été, avec des prix allant de 1,99 euro à 6,99 euros maximum. Selon Stef Verbeeck, stratège de marque, le discounter séduit surtout les jeunes clients avec ces « marques iconiques, presque cultes », qui portent ces vêtements « comme une déclaration de style avec un clin d’œil ».