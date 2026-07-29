Procter & Gamble fait du surplace

Les marques de distributeur, moins chères, font du mauvais effet à Procter & Gamble. La multinationale américaine constate que la demande pour ses produits de marque reste en deçà des attentes : ce n’est pas la première fois que les ventes sont inférieures aux prévisions.

Une tendance inquiétante

P&G fait état d’une hausse de son chiffre d’affaires de 2 %, à 21,2 milliards de dollars (environ 18,6 milliards d’euros), mais le chiffre d’affaires organique a stagné, les volumes n’ayant pas progressé. Selon les analystes, cette stagnation des volumes de vente constitue une tendance préoccupante, P&G n’ayant enregistré qu’un seul trimestre de croissance en volume sur l’ensemble de l’exercice fiscal 2026. Le bénéfice par action a également baissé, passant de 1,48 dollar à 1,26 dollar.