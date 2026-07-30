La canicule permet à Magnum d’enregistrer de bons résultats

Au cours des six premiers mois de cette année, The Magnum Ice Cream Company a vendu davantage de glaces, notamment grâce au début d’été chaud. Cela augure bien pour la suite de l’année.

Des innovations couronnées de succès

Le chiffre d’affaires de The Magnum Ice Cream Company, qui s’est séparée d’Unilever l’année dernière , a augmenté de 4,7 % au premier semestre 2026, passant d’environ 4,5 milliards d’euros à près de 4,7 milliards d’euros. Le résultat avant intérêts et impôts est passé de 853 millions d’euros à 880 millions d’euros. Au cours des six premiers mois, Magnum et Ben & Jerry’s ont enregistré une croissance d’environ 5 %, tandis que Cornetto a connu une progression légèrement inférieure. Ben & Jerry’s a connu un très bon dernier trimestre : son chiffre d’affaires a progressé de 9,2 %.

Selon l’entreprise, cette croissance est due à des innovations réussies, telles que les Magnum Signature « La Pistache » et « La Pêche », ainsi qu’aux nouvelles saveurs proposées par Ben & Jerry’s. Bien entendu, le début d’été exceptionnellement chaud en Europe a également contribué aux ventes de glaces. Comme les vagues de chaleur successives ne semblent pas près de s’arrêter, les perspectives sont favorables pour le trimestre en cours.

« Notre principale saison de vente estivale a connu un démarrage en force », déclare Peter ter Kulve, PDG. « Nous avons progressé et gagné des parts de marché dans toutes les régions, y compris aux États-Unis – notre plus grand marché – grâce à une discipline opérationnelle renforcée. Notre programme de productivité reste sur la bonne voie, ce qui nous aide à améliorer notre marge sous-jacente et stimule la croissance. »