Le groupe canadien Couche-Tard souhaite racheter la société polonaise Żabka
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Ferrero regroupe le biscuiterie belge Delacre et la marque française Michel & Augustin au sein d'une seule et même entreprise. Le groupe italien de confiserie souhaite ainsi tirer parti d'économies d'échelle, accélérer l'innovation et renforcer sa position sur le marché des biscuits. Les deux marques continueront toutefois d'exister séparément.