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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Le groupe canadien Couche-Tard souhaite racheter la société polonaise Żabka

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Food31 juillet, 2026
Jakub Zerdzicki / Shutterstock.com

La marque Żabka sera conservée

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