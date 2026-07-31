Sainsbury’s cède sa filiale non alimentaire Argos

La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury’s cède sa filiale omnicanale Argos à un groupe d’investisseurs afin de se concentrer davantage sur ses activités principales.

Pour les clients, rien ne change

Sainsbury’s cède Argos pour 120 millions de livres sterling (environ 140 millions d’euros) à Swift Partners, un nouveau groupe d’investissement soutenu par plusieurs dirigeants expérimentés du secteur de la grande distribution et des financiers. Selon la chaîne de supermarchés, cette transaction marque une nouvelle étape importante dans sa stratégie visant à se concentrer sur ses activités principales dans le domaine de l’alimentation. Récemment, l’entreprise s’était déjà séparée de certaines de ses activités financières.

Sainsbury’s affirme avoir transformé Argos, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 4,1 milliards de livres sterling (4,8 milliards d’euros) depuis son rachat en 2016, d’une entreprise de vente par correspondance traditionnelle en une entreprise numérique de premier plan qui dessert des millions de clients via son offre en ligne et son réseau national de 201 magasins Argos, 466 boutiques intégrées chez Sainsbury’s et plus de 450 points de retrait. Pour les clients, rien ne change : Argos reste présent dans les magasins Sainsbury’s, continue de vendre des produits Habitat et proposera toujours des points Nectar.