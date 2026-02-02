L’acquisition de Delfood porte le nombre de magasins Delhaize à 1 109

Delhaize a finalisé l’acquisition de Delfood, élargissant ainsi son réseau de magasins de 303 magasins de proximité et de convenance en Belgique. L’enseigne Louis Delhaize sera maintenue.

Complément aux propres magasins de proximité

La finalisation de l’acquisition, annoncée il y a déjà un an, fait suite à l’approbation de la transaction par l’Autorité belge de la concurrence la semaine dernière. Avec cette acquisition, Delhaize renforce sa position sur le marché belge de la distribution, plus précisément dans le segment des magasins de proximité, et étend son réseau à un total de 1 109 magasins en Belgique et au Luxembourg.

Delfood reste une entité juridique distincte au sein de Delhaize et la marque louis delhaize continuera d’exister. Les activités logistiques et le siège social de Delfood continueront également à coordonner les activités de louis delhaize comme c’était le cas jusqu’à présent, indique le détaillant.

« Cela nous permettra de nous distinguer encore davantage de manière structurelle dans le segment des magasins de convenance, en complément de nos propres magasins de convenance », déclare Alexandros Boussis, CEO de Delhaize. « C’est également un beau clin d’œil à l’histoire, car cet accord réunit deux entreprises portant le même nom et issues de la même famille fondatrice, après plus de 150 ans d’existence. »