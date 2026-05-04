Aldi surfe sur la vague des protéines

En Belgique, Aldi va considérablement élargir son offre de produits de marque propre riches en protéines. Le discounter continue également à développer sa gamme de produits de nutrition sportive afin de séduire un large public avec des alternatives abordables.

« Plus que de simples produits de niche »

Les aliments riches en protéines gagnant en popularité auprès des consommateurs, Aldi introduit plus de 20 nouveaux produits riches en protéines dans son assortiment quotidien. Ils s’inscrivent dans les marques maison bien connues d’Aldi, telles que Milsani pour les produits laitiers, River pour les boissons protéinées, Barissimo pour les boissons à base de café ou Bistro’Vite pour les plats préparés.

« En tant que discounter, nous nous concentrons toujours sur l’essentiel. Nous sommes à l’écoute de nos clients et essayons toujours d’apporter une réponse à la demande. Les produits riches en protéines sont devenus plus que des produits de niche destinés aux sportifs. En les incluant dans notre assortiment, nous proposons cette catégorie également à un public très large. Et ce, au prix le plus bas possible », explique Natalie Duthoy, directrice des achats chez Aldi Belgique. « Nos marques propres sont souvent plus de moitié moins chères que les grandes marques, tout en offrant une qualité équivalente. C’est donc une alternative idéale et économique ! »

La nouvelle marque maison Aldi Sports va également être considérablement élargie. « Avec ALDI Sports, nous nous concentrons plus spécifiquement sur la nutrition sportive populaire. Pensez aux barres ou aux biscuits protéinés, mais aussi aux protéines de lactosérum en poudre et à la créatine en poudre. »