Eataly recherche un deuxième PDG après une « première phase de transition »

Eataly change de directeur général : le PDG Andrea Cipolloni quitte ses fonctions après trois ans et demi. Le concept gastronomique italien scinde désormais ce poste : Gabriele Belsito, jusqu’à récemment directeur des ressources humaines, devient responsable de l’Europe, tandis que le groupe recherche encore un PDG distinct pour les États-Unis.

Première phase de croissance réussie

Selon l’entreprise, ce changement s’inscrit « dans le cadre d’une transition planifiée » après l’achèvement de «la première phase de la stratégie de croissance d’Eataly». Depuis 2022, Eataly enregistre en effet une forte croissance de son chiffre d’affaires : celui-ci est passé d’environ 450 millions d’euros à plus de 700 millions d’euros en 2025.