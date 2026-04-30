Les détaillants belges plaident en faveur d’une interdiction de la vente de tabac aux jeunes

À l’instar de l’interdiction récemment mise en place au Royaume-Uni concernant la vente de tabac aux jeunes, la fédération du commerce de détail Comeos et l’organisation des indépendants Unizo plaident également en faveur d’une interdiction générale en Belgique.

Faire disparaître le tabac

Toute personne née le 1er janvier 2009 ou après ne devrait jamais pouvoir acheter de produits du tabac. Cette proposition surprenante émane de la fédération commerciale belge Comeos, après que le Royaume-Uni a récemment introduit une interdiction similaire. Cette mesure vise à faire disparaître complètement le tabac et les cigarettes électroniques de la société à terme.

Cette nouvelle proposition fait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle : la réglementation actuelle qui interdit en Belgique la vente de produits du tabac dans les supermarchés d’une superficie d’au moins 400 m² est discriminatoire. Le gouvernement doit présenter une nouvelle législation d’ici la fin de l’année. Le ministre de la Santé publique et vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke préconise désormais une interdiction totale pour tous les magasins d’alimentation, quelle que soit leur superficie.

Buurtsuper.be, l’organisation Unizo des supermarchés indépendants, soutient la proposition de Comeos, mais souhaite que le gouvernement laisse les magasins choisir eux-mêmes entre vendre du tabac ou des produits alimentaires. L’organisation des indépendants avait auparavant engagé une procédure devant la Cour constitutionnelle contre l’interdiction initiale, en invoquant le principe d’égalité. Pour les magasins d’alimentation de moins de 400 m², l’organisation plaide en faveur d’une politique progressive avec un report jusqu’en 2028.