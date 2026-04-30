« Plus rapide, plus intelligent et plus durable » : Louvain récupère « instantanément » les surplus alimentaires

Existe-t-il une solution plus rapide, plus flexible et plus durable pour sauver les surplus alimentaires de la poubelle et les acheminer vers des organisations sociales ? À Louvain, un projet pilote a testé cette approche : des vélos cargo ont transporté les surplus alimentaires des commerçants et des établissements horeca vers des organisations sociales locales.

Frais et de dernière minute

Le projet européen GREEN-LOG, qui s’est déroulé de novembre 2025 à mars 2026, a utilisé des vélos cargo pour collecter les surplus alimentaires chez les commerçants locaux et les livrer à des organisations sociales. L’objectif : développer un système logistique flexible capable de répondre à des demandes de transport imprévisibles et de dernière minute, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

En effet, les surplus alimentaires sont souvent imprévisibles, doivent être récupérés rapidement et ne sont généralement disponibles qu’après la fermeture des magasins. Pour les organisations aux moyens limités, cela représente un défi opérationnel. GREEN-LOG a tenté d’éliminer ces frictions via une plateforme numérique qui mettait en relation l’offre et la demande en temps réel et regroupait les trajets de collecte.

Au cours de la période d’essai, dix commerçants se sont engagés à faire don de leurs surplus. Au total, les coursiers à vélo cargo ont effectué 66 collectes, soit 354 bacs de nourriture et une économie de près de 1,1 tonne de dioxyde de carbone. Cette réduction des émissions résulte de la prévention du gaspillage alimentaire et du remplacement de 189 kilomètres de trajets en diesel. Onze organisations ont reçu des surplus alimentaires, allant des fruits et légumes à des produits plus coûteux tels que la viande et le poisson.

L’échelle s’avère cruciale

Malgré les gains écologiques et la valeur ajoutée sociale, le projet pilote a toutefois mis en évidence certaines limites structurelles. Les initiatives existantes telles que Too Good To Go réduisent le volume disponible de surplus. De plus, les volumes fluctuent fortement, ce qui complique le regroupement logistique efficace. Par ailleurs, la courte durée du projet a constitué un obstacle.

L’échelle s’est donc avérée essentielle. Les partenaires concernés étudient donc actuellement un projet de suivi. Un modèle de coopération à long terme, sur un horizon de trois ans, doit permettre une augmentation d’échelle, des volumes plus stables et une viabilité financière, y compris la rémunération des livreurs.