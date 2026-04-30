Casino tire courage d’une croissance comparable de son chiffre d’affaires

En raison des fermetures de magasins, le groupe français de distribution Casino a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, mais une croissance a été observée à périmètre constant, Monoprix faisant figure d’exception.

Amélioration de la rentabilité

Le chiffre d’affaires total du groupe a baissé de 2,7 % au cours du dernier trimestre, pour s’établir à 1,95 milliard d’euros. Cette baisse est principalement due à la poursuite de la rationalisation du parc de magasins, avec la fermeture ou la cession de 131 magasins supplémentaires. À périmètre constant, une légère croissance de 0,3 % a été enregistrée. L’EBITDA ajusté du groupe a par ailleurs augmenté de 10,4 % pour atteindre 110 millions d’euros.

Chez Monoprix, le chiffre d’affaires a également baissé sur une base comparable, de 0,4 % pour s’établir à 968 millions d’euros. Le chiffre d’affaires alimentaire est notamment sous pression en raison d’une refonte en profondeur de l’offre de produits alimentaires secs. Franprix a progressé de 0,8 % pour atteindre 363 millions d’euros, à nombre de magasins constant. Les magasins de proximité Casino-Spar-Vival ont enregistré une hausse comparable de leur chiffre d’affaires de +2,3 %, à 296 millions d’euros. La chaîne bio Naturalia a progressé de 5,3 %, à 82 millions d’euros. Le volume brut des transactions (GMV) de la plateforme de commerce électronique Cdiscount a augmenté de 5,7 %, grâce à la place de marché qui a progressé de 13,1 %.